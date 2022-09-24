Глава Минобороны Азербайджана поручил пресекать все провокаций ВС Армении

24 сен. 11:05

В субботу, 24 сентября на Центральном командном пункте прошло служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства, на совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, а также на территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Глава ведомства дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.

Также министр дал поручения соответствующим лицам по завершению плановых работ по подготовке к зиме и доставке необходимых припасов подразделениям, особенно дислоцированным в горной местности.