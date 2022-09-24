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Сочи готовится к проведению Летних Игр паралимпийцев в октябре 

Сочи готовится к проведению Летних Игр паралимпийцев в октябре 

В Сочи со 2 по 9 октябре состоятся международные спортивные соревнования – Летние Игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". 
Участие в Играх примут спортсмены из Грузии, Беларуси, Грузии, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также сборные 78 субъектов РФ. 
В соревнованиях будут участвовать свыше 1,5 тыс паралимпийцев. 
В программе девять видов спорта: соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, фехтованию на колясках, футболу ПОДА и паратхэквондо пройдут на спортивных объектах Южного федерального центра спортивной подготовки "Юг-Спорт"; соревнования в шашках, шахматах и стрельбе из лука - в спортивном комплексе "Юность"; по плаванию - в гостиничного комплекса "Гранд Отель Поляна". 
"Мы, как принимающая сторона сделаем все, чтобы это знаковое событие прошло на самом высоком организационном уровне", – сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

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