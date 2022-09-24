Американская бабочка атаковала Адыгею и Кубань

24 сен. 10:41

Площади территорий, где введен карантин из-за нашествия опасного вредителя - Американской белой бабочки, в Краснодарском крае и Адыгее превысили 5,5 тыс га, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea) - опасный карантинный вредитель, который повреждает более 250 видов древесных, кустарниковых пород и травянистых растений.

"Американская белая бабочка выявлена на территории села Юровка в муниципальном образовании город-курорт Анапа. В населенном пункте введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 391 га. В целом фитосанитарный режим по американской белой бабочке в Краснодарском крае и в Адыгее (республика географически расположена внутри Кубани) на сегодняшний день превысил 5,5 тыс. га, из них 4 571 га - в крае и 990,2 га - в Адыгее", - цитирует сообщение ТАСС.