Врач рассказал о вредных для сердца продуктах

24 сен. 10:18

Для того, чтобы избежать проблем в работе сердечно-сосудистой системы, лучше отказаться от излишне сладкой и соленой пищи, посоветовала врач-диетолог Лиза Янг.

По ее словам, сладкая выпечка, конфеты и газированные напитки содержат большое количество добавленного сахара, и постоянное употребление подобных продуктов грозит не только набором лишних килограммов, но и проблемами с сосудами и кровообращением.

"Перекусы продуктами с высоким содержанием добавленного сахара и очень низким содержанием клетчатки или белка могут вызвать скачки уровня сахара в крови, это приведет к развитию гипергликемии, которая является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала она в беседе с Eat This, Not That.