Дамаск призывает Анкару серьезнее относиться к обязательствам в рамках астанинского формата

24 сен. 8:34

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад призвал Турцию серьезнее относиться к взятым на себя обязательствам в рамках астанинского формата.

"Это единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, но считаем, что усилия наших друзей – русских и иранцев – прикладываются в правильном направлении", – цитирует главу сирийского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Он также рассказал, что у него не было никаких встреч с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, и диалога между странами сейчас фактически нет.

"Нет переговоров. Нет контактов. Нет ничего – по крайней мере, на уровне министров иностранных дел", – сообщил министр.