Центр общественного здоровья поможет продлить жизнь жителям Кабардино-Балкарии

24 сен. 2:40

В Кабардино-Балкарии создадут Центр общественного здоровья, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"Распоряжением правительства КБР Медицинский информационно-аналитический центр Минздрава КБР перепрофилирован в Центр общественного здоровья, медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий с сохранением статуса государственного казенного учреждения", - говорится в сообщение.

Центр займется координацией и методическим сопровождением профилактических мероприятий, в том числе при диспансеризации и профосмотрах.

Его цель - снижение заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний, таких как инсульты, инфаркты, онкологические, эндокринные и прочие патологии.

По словам главы Минздрава КБР Рустама Калибатова, планируется, что работа центра поможет увеличить ожидаемую продолжительность жизни - благодаря популяризации ЗОЖ.