Патриарх Кирилл не приедет на празднование крещения Алании в Северную Осетию

23 сен. 23:48

Визит патриарха Кирилла на празднование крещения Алании и праздничная литургия отменены в Северной Осетии, написал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Мы уверены, что 1 100-летие крещения Алании - это общественно значимое в масштабах страны и всего православного мира событие. Но отмечать его так, как мы планировали, все же неправильно", - пояснил он.

Меняйло напомнил, что ранее уже было принято решение отказаться от концерта и фейерверка в Дни города и республики.

Глава региона указал, что слово "праздник" в текущей ситуаци "не совсем уместно".

В то же время, уточнил он, мероприятия духовно-патриотического характера все же будут проведены.

В предстоящие два дня состоятся запланированные конференции, будут открыты музейные экспозиции, а в воскресенье пройдет театрализованная историческая реконструкция крещения Алании, а также концерт хоровых коллективов, которые исполнят духовную музыку.