Сулакский каньон очистят от "дрейфующих островов мусора"

23 сен. 23:30

После обращения Народного фронта власти Дагестана закупят специализированную технику для расчистки от мусора водных объектов региона, в частности, популярного у туристов Сулакского каньона, где активисты обнаружили "дрейфующие острова мусора", - рассказали в пресс-службе министерства природы и экологии региона.

В минувшем 2021 году из-за проливных дождей в Дагестане река Аварское Койсу покрылась пластиком, древесиной и пакетами, которые по течению приносит в туристические локации - Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище.

"Для ликвидации скопления мусора на водных объектах проводится работа по закупке плавающих технологических платформ-мусоросборщиков за счет регионального бюджета, но из-за санкционных запретов этот процесс несколько затянулся", - прокомментировали в министерстве, передает ТАСС.

Минприроды региона рассматривает вопрос приобретения необходимой техники отечественного производства у акционерного общества "Костромской судомеханический завод", средства на это уже выделены.