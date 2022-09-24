Турция продает Эмиратам испытанные в боях дроны

В сентябре турецкая оборонная компания Baykar доставила 20 боевых дронов Объединенным Арабским Эмиратам и намерена продолжить продажи, сообщили два турецких источника. Дипломатическая разрядка между двумя бывшими региональными соперниками перерастает в военное сотрудничество. Как отмечает Reuters, мировой спрос на дроны компании Baykar вырос после того, как они показали свою эффективность в резных странах в том числе в Ливии, где два года назад бронебойные бомбы с лазерным наведением помогли отразить наступление сил, поддерживаемых ОАЭ.

Война в Ливии - одна из точек напряженности в жесткой, многолетней борьбе за влияние на Ближнем Востоке, которая продолжалась до примирения, начавшегося в прошлом году. Сегодня Объединенные Арабские Эмираты и их союзник, Саудовская Аравия, надеются за счет своего сближения с Турцией противостоять растущей угрозе безопасности со стороны Ирана и его посреднических сил, сообщают военные источники. Оба нефтедобывающих государства Персидского залива пережили БПЛА-атаки на свои города и нефтяные объекты. В нападениях они обвиняют йеменских боевиков-хуситов, связанных с Ираном.

Источник, которому знаком ход переговоров, утверждает, что Абу-Даби и Эр-Рияд договорились о приобретении дронов Bayraktar TB2 у Анкары. ”С ОАЭ в кратчайшие сроки была согласована поставка 20 боевых БПЛА”, - сказал источник, добавив, что они были доставлены в начале месяца. Высокопоставленный турецкий чиновник подтвердил, что Турция доставила беспилотники ОАЭ, но Абу-Даби нужно еще больше дронов. По словам чиновника, Саудовская Аравия тоже хочет приобрести боевые БПЛА, а также построить завод по их производству. Чиновник подчеркнул, что Baykar рассматривал возможность создания объекта по производству дронов, однако это стратегическое решение, которое должен принять президент Реджеп Тайип Эрдоган. Есть и другие сложности, например, саудовские инвестиции поступают в Турцию ”не так быстро, как хотелось бы”.

Продажа дронов опережает производство

Боевые успехи Baykar помогли компании продвинуться в сфере прибыльного военного экспорта. Возглавляющий компанию Халук Байрактар в августе сказал, что были подписаны экспортные контракты по TB2 с 22 странами. В настоящее время ежемесячно собирается 20 дронов Bayraktar TB2, заказы на эту и другие модели беспилотников расписаны на следующие три года. ”Боевые дроны запрашивают многие страны и регионы, - сказал высокопоставленный турецкий чиновник. - Некоторые государства, которые уже приобрели БПЛА, размещают дополнительные заказы. Все очень довольны результатами. Но технически невозможно удовлетворить такой спрос”, - заявил чиновник.

Хотя турецкие дроны и уступают в технологическом плане моделям, производимым лидерами рынка - Израилем и США, они дешевле, а экспортных ограничений на их поставку меньше. По словам западного военного источника, боевая эффективность турецких БПЛА выше, чем у китайских и иранских аналогов, которые Россия развернула на Украине.

”Иранские дроны, Shahed и Muhajir, обладают неплохими боевыми характеристиками, но они проигрывают TB2 с точки зрении обработки данных и точности, - говорит источник. - Саудовская Аравия и ОАЭ хотят бросить вызов эффективности иранских дронов. Если они получат TB2, то смогут остановить поток иранских беспилотников”.