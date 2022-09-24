В Черкесске открыли завод по производству баранины

24 сен. 4:33

Агрохолдинг "Дамате" открыл в Черкесске завод по убою и переработке баранины "Кавказ-мясо" стоимостью 3,4 млрд рублей. В церемонии принял участие сельского хозяйства в России Дмитрий Патрушев.

По его словам, до конца 2022 года на предприятии будут создано около 450 новых рабочих мест.

Глава Минсельхоза отметил, что Северный Кавказ - ключевой производитель баранины в России, и запуск нового завода позволит Карачаево-Черкесии и всему Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) далее укреплять позиции в данном направлении.

Мощность завода составит 25 тыс тонн в год. После выхода предприятия на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час, или 42 т продукции в смену, передает ТАСС.