В Москве появится искусственное северное сияние

23 сен. 23:55

В Можайском районе Москвы, недалеко от природного заказника "Долина реки Сетунь", Козловского леса и парка "Кунцево" появится искусственное северное сияние, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Общественное пространство с имитирующим северное сияние освещением создадут в комплексе "Верейская 41".

"Прогулочные аллеи, центральный бульвар, городскую площадь и тихий сад под перголой украсят несколькими видами уличных светильников, свет которых будет напоминать северное сияние и подчеркивать голографический эффект материала отделки фасадов зданий даже в темное время суток", - рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Также в комплексе будут высажены различные лиственные, хвойные деревья и кустарники, благодаря которым зелено на территории будет в любое время года.