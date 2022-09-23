Власти поощрят наиболее благоустроенные селения КБР

23 сен. 23:13

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня запустили смотр-конкурс по благоустройству и озеленению территорий городских и сельских поселений с призовым фондом в 5 млн рублей, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Итоги конкурса подведут к 1 ноября текущего 2022 года: его победителями станут десять сельских и два городских поселения, которые наберут наибольшее количество баллов, - передает "Интерфакс".

Конкурсная комиссия будет оценивать их по ряду критериев, в том числе по санитарному содержанию, работам по приведению в надлежащий вид улиц, домов, дворов, фасадов зданий, озеленению территорий и многим другим. По итогам конкурса лучшие сельские поселения получат премии по 400 тыс рублей, городские - по 500 тыс рублей, деньги муниципалитеты смогут направить на дальнейшее благоустройство территорий, - отмечает пресс-служба.