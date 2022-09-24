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Азия снимает все антиковидные ограничения. Лишь Китай ведет политику ”нулевого ковида”

Bloomberg
Азия снимает все антиковидные ограничения. Лишь Китай ведет политику ”нулевого ковида”

Азия, боровшаяся с пандемией дольше и более жесткими методами, чем остальные регионы мира, снимает коронавирусные ограничения. По всему континенту, страны от Японии до Таиланда отменили масочный режим и открыли границы для туристов. Вчера Гонконг объявил, что отказывается от давней политики карантина, обозначив таким образом отход от китайской стратегии ”нулевого ковида”, которая привела к изоляции второй по величине экономики мира.

По данным Bloomberg, азиатские правительства (кроме китайского) надеются, что ослабление ограничений будет способствовать восстановлению экономик, значительно пострадавших за два года локдаунов. В Сингапуре, где большинство ограничительных мер было отменено в августе, цены на номера в отелях взлетели до 10-летних максимумов. 

Хайри Джамалуддин, министр здравоохранения Малайзии, отменившей большинство ограничений в мае, заявил, что азиатские страны не спешили идти на риск в связи с социальным консерватизмам и относительно медленным развертыванием вакцин. Он добавил, что принятие решений об изменении правил требовало грамотного баланса между научным подходом и готовностью граждан страны жить с вирусом.  ”Сейчас в Великобритании и Европе маски можно носить по желанию, никто не заставляет, - сказал Джамалуддин, указывая на репортеров в масках во время интервью в пятницу. - Но мы решили не спешить в отношении масочного режима. Помимо научного подхода, мы также руководствуемся ожиданиями социума”. 

Отмена ограничений в Гонконге наиболее символична. Более двух лет город руководствовался одними из самых жестких в мире правилами изоляции, в числе которых был карантин в гостиницах в течение трех недель. Помимо отмены этого требования, чиновники объявили в пятницу, что финансовый центр вскоре откажется от обязательного прохождения ПЦР-тестов перед вылетом и будет пускать невакцинированных граждан. 

По словам Питера Колиньона, профессора инфекционных заболеваний в Медицинской школе Австралийского национального университета, азиатские страны осознали, что им больше не нужны пандемические ограничения, поскольку уровень вакцинации высок. 

Экономические последствия продолжающейся изоляции очевидны: как сообщает Bloomberg Economics, прогнозируется, что ВВП Гонконга упадет на 0,6% в 2022 году из-за политики ”нулевого ковида”. А японская экономика, страдающая от растущих цен на импорт и вспышки омикрона, сократилась на 1% за первые три месяца текущего года.

Китай - единственный оставшийся приверженец политики ”нулевого ковида”, целью которой является искоренение передачи вируса за счет, помимо прочего, жесткого пограничного контроля и моментальных локдаунов. И хотя азиатские экономики, вероятно, ожидает восстановление после отмены большинства коронавирусных ограничений, они не смогут вернуться на допандемические уровни без китайских туристов, чье исчезновение из самых популярных точек мира привело к падению доходов на $280 млрд. 

Китай не демонстрирует готовность изменить свой подход нулевой толерантности к вирусу, а лидер КНР Си Цзиньпин даже ужесточает политику, стремясь обеспечить себе беспрецедентный третий срок у власти на очередном съезде Коммунистической партии, который состоится в следующем месяце. 

Хотя Китай и оправдывает свой подход тем, что у него получилось спасти миллионы жизней, маловероятно, что стране удастся сдерживать вирус бесконечно, особенно учитывая растущие социальные и экономические издержки по блокировке более заразных вариантов. ”Так можно превратиться в изгоя за 5-10 лет, поскольку вирус никуда не денется”, - говорит Колиньон. 

Сообщения об открытии экономик воодушевили туристов и предпринимателей. Японский премьер Фумио Кисида заявил, что безвизовый туризм возобновится 11 октября. Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан рассказал репортерам в пятницу, что остров может отменить пограничный контроль 13 октября. Общенациональное чрезвычайное положение в Таиланде завершается 30 сентября, и посетителям, начиная со следующего месяца, не придется предъявлять сертификат о вакцинации. А Южная Корея, которая уже отменила большинство ограничений на поездки, откажется от масочного режима 26 сентября.  Ношение масок всё еще обязательно в Гонконге и на Тайване. Многие жители Азии по-прежнему носят маски, если заболели, а также по личным причинам. 

Что касается того, закончилась пандемия или нет, Бенджамин Коулинг, глава кафедры эпидемиологии в Гонконгским университете, говорит, что в настоящее время консенсуса по данному вопросу нет. По его мнению, пандемия определяется как продолжительностью мер по поддержанию здоровья населения, так и количеством заболевших. 

”Вряд ли Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании пандемии, пока уровень инфекции не упадет еще больше и пока Китай не справится с ситуацией, - поясняет Коулинг. - Это последняя страна в мире, где большинство здравоохранительных мер всё еще в силе”. 

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