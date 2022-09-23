РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган провел совещание с главами Минфина, ЦБ и госбанков по "Миру"

Эрдоган провел совещание с главами Минфина, ЦБ и госбанков по &quot;Миру&quot;

Главы министерства финансов, Центрального банка Турции и государственных банков обсудили под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана альтернативы российской карте "Мир", об этом сообщил телеканал NTV.

"В заседании, где обсуждались альтернативы карте "Мир" под председательством Эрдогана, участвовали министр финансов, глава Центробанка и главы государственных банков", - говорится в его сообщении.

Напомним, сегодня утром газета Yeni Şafak написала, что Вашингтон угрожает санкциями турецким банкам, участвующим в российской платежной системе "Мир".

750 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version