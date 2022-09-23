Эрдоган провел совещание с главами Минфина, ЦБ и госбанков по "Миру"

23 сен. 22:58

Главы министерства финансов, Центрального банка Турции и государственных банков обсудили под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана альтернативы российской карте "Мир", об этом сообщил телеканал NTV.

"В заседании, где обсуждались альтернативы карте "Мир" под председательством Эрдогана, участвовали министр финансов, глава Центробанка и главы государственных банков", - говорится в его сообщении.

Напомним, сегодня утром газета Yeni Şafak написала, что Вашингтон угрожает санкциями турецким банкам, участвующим в российской платежной системе "Мир".