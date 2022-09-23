Выборы в Италии: что кандидаты думают о России и обо всем остальном

В воскресенье итальянцы впервые за пять лет примут участие в общенациональных выборах, по итогам которых в стране будет сформировано новое правительство (скорее всего, правого толка, исходя из результатов опросов). Новая власть столкнется с экономическими проблемами и усугубляющимся энергетическим кризисом. Ей также придется ответить на вопросы по поводу позиции Италии в отношении России.

The New York Times отмечает, что выборы были назначены после того, как правительство национального единства премьер-министра Марио Драги, любимца европейского истеблишмента, благодаря которому позиции и влияние Италии укрепились, распалось из-за разногласий в коалиции. Изначально выборы были запланированы на февраль, но из-за преждевременного краха исполнительной власти возник вопрос о стабильности Италии, а популярность ультраправой оппозиции, которая возникла внутри правительства, усилилась. Также возобновились споры о приверженности Италии Европейскому союзу. На международных рынках, где обеспокоены огромным долгом страны, обстановка уже неспокойная. Поддержка отправки вооружений на Украину со стороны Италии - главный вопрос предвыборной кампании, вызвавший опасения по поводу возможной смены курса, которая может пошатнуть баланс сил в Европе.

Кто баллотируется

Несмотря на популярность умеренного евроцентриста Драги, опирающиеся на популизм правые, жестко настроенные в отношении Европы, лидируют по результатам опросов. Самая популярная - правая партия ”Братья Италии”, управляемая Джорджей Мелони, поддержка которой взлетела до небывалых уровней, поскольку это единственная партия, оставшаяся в оппозиции. Если партия наберет достаточное количество голосов, соответствующее результатам опросов, Мелони станет первой женщиной премьер-министром страны. Мелони - союзник антимиграционной партии Маттео Сальвини ”Лига Севера”, придерживающейся жесткой линии, и ”Вперед, Италия”, еще одной правой партии, основанной и по-прежнему руководимой бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони.

Итальянское избирательное законодательство отдает предпочтение партиям, которые состоят в коалиции, и союз правых явно сильнее, чем разрозненные левые. Крупнейшая левая фракция, Демократическая партия, по опросам набирает 22% голосов. Поддержка Мелони составляет 25%, и ожидается, что правые получат достаточно мест в парламенте, за счет чего и будет сформировано правительство.

Некогда выступающее против истеблишмента ”Движение пяти звезд” не дотягивает до уровня 2018 года, когда ему удалось получить 30% голосов. После работы в трех разных правительствах, представленных широким политическим спектром, партия утратила свою идентичность. Партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Джузеппе Конте, решила участвовать в выборах одна. В последние недели ее поддержка выросла за счет избирателей с юга страны, которые таким образом благодарят партию за то, что она приняла и отстаивает выплаты для безработных.

Центристская партия ”Действие”, возглавляемая бывшим министром Карло Календой и поддерживаемая бывшим премьер-министром Маттео Ренци, сможет заявить о моральной победе, если получит хотя бы 6-7% голосов.

Основные вопросы

Основные проблемы на сегодняшний день - это цены на электроэнергию, инфляция, стоимость жизни и политика Италии в отношении России и Украины.

По последнему вопросу у консервативной коалиции нет единого мнения. С тем чтобы убедить международное сообщество в своей компетентности и приемлемости, Мелони изо всех сил поддерживает Украину. Будучи, в оппозиции она яростно критиковала политику в отношении вакцинации против коронавируса, но при этом была главным союзником Драги по вопросу о вооружении Украины.

Ее партнеры по коалиции не так уверены в правильности такого решения. Сальвини, который долгое время восхищался российским президентом Владимиром Путиным и даже носил футболки с его изображением, считает, что санкции в отношении России должны быть пересмотрены.

Берлускони некогда был одним из лучших друзей Владимира Путина среди лидеров Западной Европы.

Консервативная коалиция предлагает снизить налоги на товары первой необходимости, предоставить работникам льготы на оплату электроэнергии и пересмотреть выделенные ЕС средства на восстановления страны, чтобы их скорректировать, учитывая более высокие цены. Коалиция также стремится инвестировать в ядерную энергетику, которую Италия не развивает с 1990-х и запретила в 2011 году по итогам референдума.

Лидеры коалиции предлагают ввести фиксированный налог и отказаться от выплат для безработных, которые на юге страны называют ”доход гражданина”. Пособие, продвигаемое с небывалой помпезностью ”Движением пяти звезд” в первом правительстве, представляет собой субсидию для граждан с низким доходом.

Чтобы заручиться поддержкой электората, правые партии даже обратились к вопросу нелегальной миграции, хотя ее уровень значительно упал в последние годы. Они также стремятся защитить традиционные партии от того, что Мелони называет ”гей-лобби”.

Правые также хотят изменить конституцию, чтобы президента напрямую выбирали избиратели, а не парламент, как сейчас.

Левоцентристская Демократическая партия придерживается жесткой линии в отношении России, а в энергетической повестке основное внимание уделяет возобновляемым источникам. Она также выступает за снижение стоимости энергии для семей с низким и средним доходом, а также за создание терминалов по регазификации, чтобы увеличить поставки газа на фоне дефицита российского импорта. Партия поддерживает меры по упрощению получения гражданства детьми иммигрантов, рожденных в Италии, и хочет усилить наказание за дискриминацию в отношении представителей ЛГБТК-сообщества. Лидеры партии также предлагают ввести минимальную оплату труда, снизить подоходный налог, чтобы увеличить чистую зарплату, и платить больший оклад учителям и работникам здравоохранения.

”Движение пяти звезд”, как и Сальвини, сомневается по поводу более жесткой линии в отношении России и поставок итальянских вооружений Украине. Партия предлагает создать фонд энергетического восстановления, чтобы справиться с ростом цен и привлечь инвестиции в возобновляемую энергетику. Она также выступает за введение запрета на разведку новых месторождений ископаемого топлива.

Что будет после голосования?

Результаты экзитполов будут опубликованы вечером в день голосования. Учитывая, что голосование закончится в 23:00 по местному времени, официальные результаты будут объявлены не ранее, чем на следующий день, а возможно, и позже. Но даже когда исход голосования будет известен, нового премьер-министра Италии придется ждать несколько недель. Новые члены парламента будут утверждены и соберутся в Риме в середине октября. Они выберут спикера Сената и Палаты депутатов, а также лидеров партий для каждой из палат.

Президент Серджо Маттарелла начнет консультации со спикерами обеих палат и представителями партий. Коалиция, которая получит наибольшее количество голосов, представит своего кандидата на пост премьер-министра. Если кандидат заручится поддержкой большинства в новом парламенте, президент поручит потенциальному премьер-министру сформировать новое правительство. Если ”Братья Италии”, как ожидается, одержат победу, коалиции будет непросто утвердить кого-либо, кроме Мелони.