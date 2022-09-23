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Армянские радикалы напали на азербайджанский культурный центр в Париже (ВИДЕО)

Армянские радикалы напали на азербайджанский культурный центр в Париже (ВИДЕО)

Армянская радикальная группировка "Нор Сераунд" совершила попытку нападения на культурный центр посольства Азербайджана во Франции.

Злоумышленники стремились помешать проведению конференции, посвященной уничтожению азербайджанского историко-культурного наследия в Армении, которая была организована Национальной комиссией Азербайджана при ЮНЕСКО, посольством АР во Франции и постоянным представительством при ЮНЕСКО.

Радикалы забросали здание красками. В инцидент вмешалась полиция, которая прогнала провокаторов.

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