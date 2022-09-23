США разрешили Маску включить спутниковый интернет в Иране

23 сен. 21:52

Власти США дали разрешение на отдельные поставки коммуникационных услуг в Иран, такое сообщение распространил американский Минфин на фоне просьбы Илона Маска исключить из антииранских санкций его сервис спутникового интернета Starlink.

"Генеральная лицензия разрешает возмездные или безвозмездные услуги по экспорту и реэкспорту, напрямую или опосредованно из США или американским лицом, где бы оно ни находилось, в Иран коммуникационной связи посредством Интернета", - цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, дано разрешение на поставки программного обеспечения для этих услуг.

"Запускаем Starlink", - написал Маск в социальной сети после появления этой новости.