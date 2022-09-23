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Мед может стать новым брендом Дагестана

Мед может стать новым брендом Дагестана

Власти Дагестана намерены развивать пчеловодство, увеличив субсидирование отрасли, - сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на вице-премьера республики Наримана Абдулмуталибова.

"У пчеловодов появилась возможность развивать отрасль в рамках правового поля. Если мы увидим эффективность этой программы, мы попросим руководство республики увеличить ее субсидирование. Правительство Дагестана намерено сделать дагестанский горный мед брендом республики и его визитной карточкой", - цитирует Абдулмуталибова пресс-служба, передает "Интерфакс".

В Дагестане впервые в истории в этом году из республиканского бюджета на развитие пчеловодства выделена субсидия в размере 9 млн рублей, основную поддержку пчеловоды получат через сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В республике уже начата работа по "гостевым пасекам", которые позволят привлекать туристов и демонстрировать им производство горного дагестанского меда, - рассказал руководитель Ассоциации союза пчеловодов Дагестана и КФХ "Медовые горы" Надыр Ахмедов, отметив, что "горный дагестанский мед считается самым лучшим и экологически чистым".

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