В Анапе стартовал фестиваль "Киношок"

23 сен. 22:14

Сегодня в курортной Анапе был дан старт 31-му фестивалю "Киношок": для его гостей подготовили экскурсии, творческие встречи с жителями края и спецпрограмму "В фокусе - Якутия", - сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль посвящен 85-летию образования Краснодарского края, церемония его открытия прошла в концертном зале "Летняя эстрада". Сегодня в программе кинофорума фильм "Страна Саша" режиссера Юлии Трофимовой, - передает портал Юга.ру.

Всю неделю гостям будут показывать фильмы 2021-2022 года. Также пройдут вечер памяти первого президента фестиваля Виктора Мережко, вечер, посвященный 100-летию Народного артиста СССР Станислава Ростоцкого и концерт, посвященный 85-летию образования Краснодарского края. Завершится фестиваль 30 сентября.

Напомним, "Киношок" проводится с 1992 года и знакомит зрителей и кинокритиков с работами режиссеров из России, стран СНГ и Балтии.