Европа не хочет видеть российских спортсменов на своих соревнованиях

23 сен. 21:49

Национальные олимпийские и паралимпийские комитеты Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции и Исландии сегодня выступили с совместным заявлением, в котором призвали сохранять отстранение российских спортсменов от международных соревнований, - пишет сайт НОК Финляндии.

"Мы призываем олимпийское и паралимпийское движение и все международные спортивные организации продолжать проявлять солидарность с украинским народом и требовать мира. Мы полностью поддерживаем рекомендации о неучастии всех российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международном спорте", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Напомним, накануне генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. Решение по ним будет принято в декабре.