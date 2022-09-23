Раиси: Иран ждет окончательного ответа США по СВПД

23 сен. 21:33

Если США выполнят свои обязательства - снимут санкции и не нарушат соглашение, есть вероятность хорошего соглашения, - заявил сегодня президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Достижение соглашения является одним из тех вопросов, если к ним американцы хотят вернуться, они должны сначала вернуться к выполнению своих обязательств и снять санкции", - подчеркнул Раиси, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Речь идет о выполнении обязательств США, взятых ими в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Наши переговорщики настолько четко изложили свою точку зрения, что официальный представитель ЕС по внешней политике официально заявил: точка зрения, выдвинутая иранской стороной, вполне логична и приемлема", - добавил Раиси, напомнив: сейчас мяч на американской стороне поля, и они должны действовать правильно.