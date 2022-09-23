Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму до 8 октября

23 сен. 21:32

Высокий уровень террористической опасности продлевается в приграничных муниципалитетах Крыма еще на две недели, написал глава республики Сергей Аксенов в своем канале в Telegram.

"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - уточнил он.

Режим будет в силе в Джанкойском и Красноперекопском районах, Армянске, Джанкое и Красноперекопске. Он также распространяется на объекты Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтопэнерго, Минпромполитики и Госкомводхоза Крыма.

Напомним, высокий уровень террористической опасности начал действовать в Крыму 11 апреля.