Украинские порты покинули еще 12 сухогрузов с зерном

23 сен. 21:12

Из портов Украины сегодня, 23 сентября вышли еще 12 судов с зерном, - сообщает в пятницу в одной из соцсетей министерство национальной обороны Турции.

До сегодняшнего дня в рамках "продуктовой сделки" по "зерновому коридору" было экспортировано уже более 4 млн т агропродукции, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Напомним, зерновое соглашение по безопасной транспортировке зерна, подписанное в Стамбуле 22 июля, распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

В рамках реализации его был создан Совместный координационный центр, который следит за безопасным прохождением кораблей по морскому коридору, а также осуществляет досмотр судов, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.