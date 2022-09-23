Баку выразил глубокое сожаление в связи с заявлением посольства США в Ереване

23 сен. 21:12

Заявление, сделанное посольством США в Армении сегодня в эфире Общественного телевидения страны, вызывает глубокое сожаление, говорится в комментарии МИД Азербайджана.

В ведомстве охарактеризовали высказывание посольства как одностороннее и искажающее действительность, призвали дипмиссию придерживаться ответственной позиции по столь чувствительным вопросам и не совершать односторонних заявлений в пользу Еревана.

"Такой подход не способствует продвижению мирной повестки дня в регионе, а наоборот, поощряет реваншистские и сепаратистские круги в Армении и тем самым усиливает напряженность в регионе", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

В министерстве добавили, что такая позиция ставит под сомнение нейтралитет и беспристрастность Вашингтона, который пытается сыграть свою роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений.