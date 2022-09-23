В израильском городе прошла акция протеста против провокаций ВС Армении

23 сен. 20:54

Акция протеста против провокаций Армении была проведена в Израиле, об этом сообщает собкор "Вестника Кавказа".

Мероприятие было организовано Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан ("АзИз") при поддержке муниципалитета города Кирьят-Бялик, в нем принял непосредственное участие первый вице-мэр Нахум Рачевский.

Протестующие потребовали прекращения провокаций вооруженных сил Армении на госгранице Азербайджана, а также призвали к заключению мирного договора между странами.

Участники акции раздали местным жителям буклеты с именами и фотографиями азербайджанских военных, погибших в результате недавней провокации ВС Армении, в знак памяти о шехидах были зажжены свечи.