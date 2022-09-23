Казахстанская Air Astana признана лучшей авиакомпанией в ЦА и СНГ

23 сен. 20:52

Казахстанская авиакомпания Air Astana выиграла в номинации "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и СНГ", а также впервые в своей истории стала победителем в номинации "Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ": почетная церемония награждения победителей состоялась сегодня в Лондоне.

"В этом году Air Astana отпраздновала 20-летие своей деятельности. За эти годы авиакомпания зарекомендовала себя как лидер в вопросах безопасности и качества обслуживания. Мы рады получить почетную премию от Skytrax в десятый раз, что является доказательством нашей приверженности высоким стандартам и признанием со стороны наших пассажиров. Я бы хотел поблагодарить почти шесть тысяч сотрудников авиакомпании за профессионализм и преданность общему делу", - отметил на церемонии награждения президент Air Astana Питер Фостер, передает "АиФ-Казахстан".

"Руководство и сотрудники авиакомпании должны гордиться этим успехом и победой в номинациях. Последние два года были очень сложными для авиационной индустрии, поэтому эта награда подтверждает высокое качество обслуживания, которое Air Astana продолжает предоставлять своим клиентам", - отметил СЕО премии Skytrax Эдвард Плейстед.