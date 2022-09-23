В МИД Азербайджана ответили на заявления иранских высокопоставленных чиновников

23 сен. 20:48

В МИД Азербайджана прокомментировали вызвавшие резонанс высказывания высокопоставленных гражданских и военных лиц Ирана.

Отвечая на вопросы местных СМИ, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева напомнила, что Азербайджан подвергался агрессии и оккупации: армянская сторона с применением силы оккупировала 20% территории Азербайджана, в том числе 132 км границы с Ираном.

"В течение 30 лет иранская сторона не высказывала никакого отношения к насильственному изменению границ. Адрес подобных заявлений, подобных тому как "изменение границ в регионе - наша "красная линия", озвученного Ираном, неясен", - отметила дипломат.

Она указала на форматы встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе, отметила, что переговоры в этих форматах продолжаются, в их рамках по обоюдному согласию сторон была учреждена Госкомиссия по делимитации государственной границы, согласован ее состав. "Считаем, что вопрос армяно-азербайджанских отношений, в том числе пограничный вопрос двух государств, должен решаться без постороннего вмешательства", - подчеркнула Лейла Абдуллаева.

Комментируя вопрос по сегодняшнему заявлению иранских пограничников об аресте террористической группы на территории приграничного Худаферинского района на границе с Азербайджаном, начальник Управления пресс-службы напомнила, что азербайджано-иранская госграница известна как граница дружбы и сотрудничества.

"Существует образцовый опыт взаимовыгодного сотрудничества азербайджанских и иранских пограничников. Случаи, связанные с нарушением границы и контрабанды, регулируются в рамках прямых контактов между командирами на местах. Сегодняшнее заявление иранских пограничных органов не имеет никакого отношения к азербайджано-иранской государственной границе", - подчеркнула она.

Дипломату также задали вопрос о восприятии иранскими официальными лицами Зангезурского коридора как "перерезающего" ирано-армянскую границу, а также о том, обсуждалось ли это при контактах с Тегераном. В ответ Лейла Абдуллаева напомнила, что в связи с освобождением азербайджано-иранской границы от оккупации Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана поздравил азербайджанский и иранский народы.

"Азербайджанская сторона рассматривает свои границы с Ираном как возможность для дальнейшего развития торговли и сотрудничества. В результате армянской оккупации было прервано железнодорожное сообщение не только с Нахчыванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, но и с Ираном. В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года продолжаются обсуждения в рамках Комиссии по открытию и восстановлению коммуникаций в регионе", - уточнила она.

По словам представителя МИД, в то же время Баку подписал с Тегераном соглашение о создании инфраструктуры для соединения Восточно-Зангезурского экономического района с Нахчыванской АР через территорию Ирана. "Согласно достигнутой договоренности, 22 сентября 2022 года в Зангиланском районе состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста с участием официальных лиц обеих стран. Представление Зангезурского коридора как перерезающего границу Ирана с Арменией далеко от реальности. Напротив, Зангезурский коридор является важным проектом, который еще больше углубляет связи между нашими странами и сулит новые перспективы для регионального сотрудничества", - заключила Лейла Абдуллаева.