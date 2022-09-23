С решением Финляндии для россиян закрывается вся Европа

23 сен. 20:24

Стали известны подробности сегодняшнего совместного заседания президента Финляндии Саули Ниинисте и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, которые приняли принципиальное решение об ограничении въезда в Финляндию граждан России и выдачи им виз.

В ближайшие дни Финляндия ограничит въезд российских туристов в страну, а также транзит россиян с шенгенскими визами, - заявил на пресс-брифинге министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает РИА Новости.

"На основании этого решения передвижение туристов будет прекращено. Действие виз может быть приостановлено или ограничено, за исключением особых групп, таких как люди, посещающие родственников. Группы, кому въезд разрешат, будут подробно указаны в решении", - отметил Хаависто.

"Точной даты нет, но это жесткое решение. Все туристические потоки через границу будут заблокированы. Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам, выданным другими странами", - сказал Хаависто, добавив, что льготный порядок получения виз владельцам недвижимости будет закрыт.

"Детали решения все еще обсуждаются. Визы могут быть выданы по таким причинам, как семейные отношения, учеба и работа. Лазейка для владельцев недвижимостью будет закрыта", - сказал Хаависто, отметив, что принципиальное решение принято, и все задействованные ведомства в срочном порядке занимаются уточнением юридических деталей.

Напомним, с 19 сентября Финляндия стала единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами.