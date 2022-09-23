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СМИ: Евросоюз хочет обложить санкциями "Лабораторию Касперского"

СМИ: Евросоюз хочет обложить санкциями &quot;Лабораторию Касперского&quot;

Уставший выдумывать новые антироссийские санкции Евросоюз не придумал ничего лучшего, как предложил запретить работу на его территории российской антивирусной "Лаборатории Касперского", - пишет "Блумбег" со ссылкой на документы и на свои осведомленные источники.

"Пять стран выступают за запрет на работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе в рамках ужесточения санкций", - говорится в сообщении агентства, передает РИА Новости.

Очевидно, в желании "насолить" России в Европе готовы поставить под удар компьютерную безопасность своих стран, поскольку, и это установленный факт, антивирусные программы других компаний не идут ни в какое сравнение с российскими разработками.

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