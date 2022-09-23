Пятеро детей пострадали в ДТП с двумя машинами в Армении

23 сен. 19:47

Авария со множеством пострадавших произошла в Вайоцдзорской области, о состоянии раненых рассказали в Минздраве Армении.

ДТП случилось в 14:20 на 124-м километре трассы Ереван-Мегри: столкнулись автомобили Infiniti и Opel Zafira.

В результате семь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медцентр Ехегнадзора.

"Пятеро из семи пострадавших - дети. У одного из них диагностирован вывих тазобедренного сустава, однако он вправлен, остальные отделались царапинами", - цитирует сообщение министерства Sputnik Армения.

Один из взрослых получил сотрясение мозга, у второго сломана бедренная кость.