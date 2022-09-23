В горах Кубани ждут первый снег

23 сен. 19:44

Синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили штормовое предупреждение в крае до конца суток 24 сентября: пройдут ливни с грозами, а порывы ветра местами достигнут 20-22 м/с.

На участке от Анапы до Магри возможны смерчи, да и покупаться на Черноморском побережье уже не получится: вода в Черном море остыла до 21-23, а в Азовском море - до 17-18 тепла.

Хотя по краю будет достаточно тепло - 15-20 градусов – в горных районах уже ожидается мокрый снег. Туристы написали в соцсетях, что на высоте 2375 м на Красной Поляне уже выпал небольшой снег.

В Краснодаре осадки ожидаются только в субботу - в воскресенье будет облачно и без дождя. Воздух прогреется до 20-21 тепла.