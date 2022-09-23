Тарифы на газ, свет и воду в России проиндексируют уже в декабре

23 сен. 19:34

Индексация тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение в РФ произойдет 1 декабря текущего года вместо 1 июля 2023 года, такое сообщение распространила пресс-служба Минэкономразвития России.

В ведомстве уточнили, что затем в течение более полутора лет индексации тарифов не будет - следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года, пишет ТАСС.

"Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года - на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года - на 221 рубль в месяц", - указали в министерстве.

В МЭР пояснили, что перенос сроков связан с необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей России, это позволит и дальше предоставлять населению качественные жилищно-коммунальных услуг.