Музей Востока принимает выставку о культуре и истории Адыгеи

23 сен. 19:28

В Государственном музее Востока в Москве сегодня открылась выставка к 100-летию республики "Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций", которую организовал Национальный музей Адыгеи.

В открытии выставки приняли участие министр культуры республики Юрий Аутлев, гендиректор Госмузея Востока Александр Седов, и.о. официального представителя Адыгеи при Президенте РФ Фатима Романова, представители общественных объединений, жители и гости столицы, - передает портал Юга.ру.

Экспонаты выставки - национальное достояние Адыгеи, ее культурной и духовной идентичности: здесь представлены более 500 предметов: ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного и огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов. Особое место на выставке занимают предметы торевтики - художественной обработки металла.

На выставке также экспонируются специально созданные реконструкции, показывающие убранство и эстетику мужской (гостиной) и женской частей адыгского дома, девичьей комнаты, также здесь немало артефактов, свидетельствующих об историческом прошлом Адыгеи.

Выставка продлится до 15 октября.