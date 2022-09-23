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СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против атомной энергетики и банков России

СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против атомной энергетики и банков России

Ряд стран Евросоюза настаивают на ужесточении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине, - пишет агентство Блумберг.

Ряд государств - членов ЕС предложили среди прочего ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики. За такое расширение санкций в отношении российских энергоресурсов выступили Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Эстония. Также они предложили запретить использование российского сжиженного нефтяного газа (СНГ), - передает ТАСС.

Среди предложений также оказалось отключение дополнительных банков из РФ от SWIFT, в том числе и Газпромбанка. 

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