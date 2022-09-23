100-летие государственности Адыгеи отмечают в Музее Востока

В Музее Востока открылась выставка ”Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций”. Выставка проходит в рамках проекта ”100 лет государственности Адыгеи”.

"Нам приятно, что выставка проходит в таком замечательном учреждении культуры. Это выставка предметов из фондов Национального музея Республики Адыгея. Музей Востока используется как площадка, но родная площадка, поскольку у нас в Майкопе есть филиал этого музея, и мы ведем очень тесное сотрудничество. И сам музей нам очень помогает", - говорит министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.

"У нас с Адыгеей тесные связи, давние, много десятилетий там работает наша археологическая экспедиция. Часть вещей, представленных в экспозиции, как раз с тех раскопок", - рассказывает директор Музея Востока Александр Седов.

На выставке можно увидеть более 500 предметов из Национального музея Адыгеи, в том числе ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного оружия, огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов.

"В центре главного зала стоит наше сокровище - Пегас. Эта выставка не только для любителей археологии, или не просто для любителей Востока. Это выставка, которая рассказывает, как прекрасна, огромна и необъятна наша Родина, какие у нас замечательные края, и как здорово, что мы сейчас вами находимся в буквальном смысле этого слова в Адыгее", - сказала советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса.

Значительная часть экспозиции посвящена истории Адыгеи. "Территория современной Адыгеи в разные эпохи была центром археологических культур. Мы начинаем с ранней бронзы, это знаменитая Майкопская культура, которая вышла из передней Азии. В то же время в предгорьях образуется практически синхронная культура IV тысячелетия - Новосвободненская – это Новосвободненский этап Майкопской культуры. Разные ученые по-разному трактуют этот феномен. Эта культура характеризуется мегалитами, от которых потом идут дольмены.

Далее идем уже по хронологии. Это Средняя Бронза и Поздняя Бронза, это северокавказская культура и так называемые постдольменные памятники, которые охватывают и III и II тысячелетие. Далее по хронологии уже переход к железному веку. Это памятники протомеотов, когда формируется Меотская культура", - рассказывает куратор выставки, главный научный сотрудник Музея Востока, доктор исторических наук Владимир Эрлих.

В экспозиции представлены реконструкции гостиной, мужской части адыгского дома, адыгской девичьей комнаты и женской части адыгского дома.

"Вы можете видеть традиционные адыгские женские ремёсла, это золотое шитье, которое было в нескольких техниках, одежду женскую традиционную, украшения из серебра, которые являлись неотъемлемой частью традиционного женского костюма: это нагрудник, серебряные застёжки и пояс. Кроме этого можно увидеть интересные золотошвейные инструменты, которыми выполнялись эти предметы, и сами золотошвейные панно, подчасники и так далее", - говорит куратор выставки, заместитель директора Национального музея Адыгеи Немес Шовгенова.

Мужской зал у нас посвящен предметам, которые сопутствовали жизни мужчины: огнестрельное оружие, холодное оружие. Мы воссоздали реконструкцию адыгской гостиной, которая больше известна в истории как кунацкая. В любом адыгском доме обязательно должно было быть помещение, в котором принимали гостей".

Выставка ”Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций” продлится до 30 октября 2022.