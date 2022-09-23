В Южной Осетии стартовал Международный молодежный форум СКФУ

23 сен. 18:48

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) сегодня запустил культурно-образовательные проекты в рамках Консорциума "Большой Кавказ", и первым в их череде стал открывшийся в Южной Осетии Международный молодежный форум "Сохранение исторической памяти в контексте глобальных изменений", организованный СКФУ в партнерстве с Юго-Осетинским государственным университетом имени А. Тибилова, - сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза.

"Федеральный университет уделяет большое внимание противодействию попыткам фальсификации истории. Только за последнее время университетом организовано 5 форумов и конференций, посвященных содружеству народов Кавказа в борьбе с фашизмом, в них приняли участие представители 10 государств дальнего и ближнего зарубежья", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, передает "Интерфакс".

Ректор также отметил, что форум станет стартом большой программы по развитию образовательных, творческих и просветительских проектов в рамках межгосударственных мероприятий Консорциума.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев также выразил уверенность в том, что полученный участниками опыт будет реализован в новых проектах.

Участники форума - преподаватели, студенты, сотрудники музеев, волонтеры поисковых отрядов, эксперты из России, Южной Осетии, Абхазии и Армении.

Форум пройдет в течение двух дней - 23 и 24 сентября - в городе Цхинвал, - говорится в сообщении.