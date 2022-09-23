Турция призывает отменить право вето в Совбезе ООН

23 сен. 18:35

Анкара считает необходимым отменить существующую в Совете Безопасности ООН систему права вето, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам участия турецкой делегации в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, право вето может сменить принятие решений большинством голосов.

"Главное в этом вопросе - обеспечить максимальный охват и справедливость", - цитирует дипломата ТАСС.

Министр напомнил, что к призыву турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к реформированию ООН присоединяется все больше мировых лидеров, что и показала последняя сессия Генассамблеи.

Напомним, право вето в СБ ООН, который состоит из 15 стран, есть у пяти постоянных членов: Великобритании, Китая, России, США и Франции.