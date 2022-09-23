Власти Ставрополья возрождают элитное семеноводство

23 сен. 18:29

Власти Ставрополья активно развивают собственное элитное семеноводство, - сообщили в министерстве сельского хозяйства края.

"В 2022 в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на поддержку элитного семеноводства предусмотрено 139,4 млн рублей, что на 60% больше, чем в прошлом году: губернатор региона Владимир Владимиров уделяет особое внимание необходимости увеличения доли производства семян отечественной селекции", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Использование семян более продуктивных сортов и гибридов дает возможность увеличить урожайность, именно поэтому в нашем крае доля высеваемых элитных семян ежегодно растет", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева.