Рауф Арашуков признан виновным в организации двух убийств, ему грозит пожизненное

23 сен. 18:18

Члены коллегии присяжных заседателей Московского городского суда признали экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова виновным в организации убийств двух общественных деятелей по заказу его отца Рауля Арашукова, вердикт озвучил старшина коллегии в зале суда.

"На вопрос о виновности Арашукова Рауфа Раульевича в убийстве председателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова коллегия присяжных ответила "да". На вопрос о его виновности в убийстве советника президента КЧР Фраля Шебзухова коллегия присяжных также ответила "да", - приводит его ТАСС.

Помимо этого, присяжные решили, что экс-сенатора не заслуживает снисхождения, так что ему пожизненное лишение свободы.

Что касается Арашукова-старшего, то он признан присяжными виновным в хищении газа на 4,4 млрд рублей.