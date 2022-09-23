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Власти Финляндии закрывают границы для россиян

Власти Финляндии закрывают границы для россиян

Власти Финляндии сегодня на совместном заседании при участии президента Финляндии Саули Ниинисте, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение об ограничении въезда в Финляндию граждан России и выдачи им виз, - сообщили в канцелярии президента страны.

"В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Дата начала ограничений не указывается, финские СМИ сообщают, что дополнительная информация будет озвучена главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в 18:45 мск на пресс-брифинге.

Напомним, с 19 сентября Финляндия стала единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами.

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