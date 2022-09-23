Глава аппарата парламента Армении наказан за проблемы с переводом

23 сен. 17:52

Руководитель аппарата армянского парламента Ваган Нарибекян получил выговор за то, что ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. Такое решение принял спикер Нацсобрания Ален Симонян согласно п.1 ч.1 ст.223 закона о трудовом договоре Армении

"За ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении руководителя аппарата-генсека Национального собрания Вагана Нарибекяна применить административное взыскание", - цитирует документ Sputnik Армения.

Причина выговора - отсутствие надлежащего перевода во время совместной пресс-конференции спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и председателя армянского парламента Алена Симоняна.