Пятнадцать учеников школы донского Батайска подхватили норовирус

23 сен. 17:46

Медицинские работники выявили острую кишечную инфекцию норовирусной этиологии у 15 учащихся средней общеобразовательной школы № 12 города Батайска в Ростовской области, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением... незамедлительно организовано эпидемиологическое расследование, комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Главе администрации города Батайска направлена информация для принятия мер в рамках компетенции", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Шестерых несовершеннолетних госпитализировали, трое проходят амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.