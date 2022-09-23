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Пятнадцать учеников школы донского Батайска подхватили норовирус

Пятнадцать учеников школы донского Батайска подхватили норовирус

Медицинские работники выявили острую кишечную инфекцию норовирусной этиологии у 15 учащихся средней общеобразовательной школы № 12 города Батайска в Ростовской области, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением... незамедлительно организовано эпидемиологическое расследование, комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Главе администрации города Батайска направлена информация для принятия мер в рамках компетенции", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Шестерых несовершеннолетних госпитализировали, трое проходят амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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