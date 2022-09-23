Завод в Петербурге больше не будет собирать автомобили Toyota

23 сен. 17:30

Японская корпорация Toyota прекращает производство автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге, - сообщили в компании.

"Решение прекратить производство автомобилей Toyota в России не далось нам легко... Мы хотим поблагодарить наших сотрудников за их тяжелый труд и верность", - говорится в заявлении компании, передает ТАСС.

Также в корпорации намерены провести оптимизацию и реструктуризацию своего представительства в Москве, оно будет поддерживать розничные сети и обеспечивать обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus.