Посол: отношения России и США еще не дошли до нижней точки

23 сен. 17:29

Российско-американские отношения пока еще не достигли максимально низшего уровня, об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

"Появилось много дополнительных факторов и моментов, которых не было в прежние времена. Ощущение таково, что в российско-американских отношениях мы пока не достигли низшего уровня", - цитирует его "Интерфакс".

Дипломат констатировал, что ежедневно "то небольшое, что еще теплится в контактах между двумя государствами, все больше угасает".

В то же время, он надеется, что РФ и США все же еще не подошли к началу ядерного конфликта. Антонов подчеркнул: Москва уверена, что в ядерной войне не бывает победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.