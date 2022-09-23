Турция продолжит усилия для урегулирования ситуации на Украине

23 сен. 16:59

Турция будет и дальше прилагать усилия для скорейшего урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу по итогам участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы продолжим наши усилия для скорейшего урегулирования кризиса, будем, как прежде, проводить в этом вопросе взвешенную политику", - цитирует его ТАСС.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию нет, и это все больше понимают в мире.