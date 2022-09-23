Любопытная школьница отравила 15 детей в Павлодарской области

23 сен. 16:45

Причиной отравления 15 детей в сельской школе Павлодарской области стал перцовый баллончик, который из любопытства опробовала 10-летняя девочка, сообщает Polisia.kz.

Этим утром из поселка Ленинский были госпитализированы дети с "отравлением неизвестным веществом". Полиция эвакуировала всех учащихся и персонал учреждения. Был проведен осмотр здания и записи камер видеонаблюдения.

"В результате проведенной работы полицией установлена несовершеннолетняя, 2012 года рождения, учащаяся этой школы. С ее слов, сегодня после третьего урока она брызнула из перцового баллончика на тетрадный лист, ради интереса. Перцовый баллончик нашла на улице", – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров.

С любопытной девочкой и ее родителями проведена профилактическая беседа.