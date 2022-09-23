Генсек ОДКБ и глава МИД Армении обсудили ситуацию в регионе

23 сен. 16:34

В Ереване 23 сентября состоялась встреча генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася и исполняющего обязанности министра иностранных дел республики Ваге Геворкяна. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Главной темой встречи стала обстановка в регионе. В частности, стороны обсудили необходимые совместные меры политико-дипломатического характера, направленные на снижение напряженности, передает ТАСС.

Напоним, миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем прибыла в Армению 20 сентября. В ходе поездки она оценит сложившуюся ситуацию, подготовит доклад главам государств-членов ОДКБ об обстановке в регионе и выработает предложения по деэскалации напряженности на границе Азербайджана и Армении.