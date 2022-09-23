Расходы России на оборону увеличились на треть в 2022 году

23 сен. 16:30

В этом году расходы России на национальную оборону оцениваются в 4,679 трлн руб, на 1,2 трлн рублей больше, чем было утверждено в бюджете на 2022–2024 годы, пишут "Ведомости" со ссылкой на подготовленные Минфином "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы".

Из документа следует, что в ближайшие годы расходы на оборону также будут увеличены: в 2023 году расходы составят почти до 5 трлн рублей вместо планировавшихся 3,6 трлн, в 2024 году - 4,6 трлн рублей, вместо 3,8 трлн рублей. Расходы на оборону РФ в 2025 году составят 4,2 трлн рублей.

Со следующего года резко вырастут расходы на "нацбезопасность и правоохранительную деятельность" - до 4,2 трлн рублей вместо 2,9 трлн рублей в 2023 году и до 4,3 трлн вместо 3 трлн рублей в 2024 году. В 2025 году нацбезопасность и правоохранительная деятельность обойдется бюджету также в 4,3 трлн рублей.

В целом за 2022-2024 годы расходы на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность составят в среднем 5,7% ВВП.

Значительные средства, согласно документу Минфина РФ, будут выделены на "восстановление дружественных территорий и укрепление национальной обороны". Конкретные суммы в документе не называются.