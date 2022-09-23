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Наставник сборной Азербайджана оценил победу над Словакией

Наставник сборной Азербайджана оценил победу над Словакией

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи остался доволен игрой команды в матче 5-го тура группы С3 Лиги Наций с командой Словакии. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Итальянский специалист подчеркнул, что его подопечные хорошо начали игру и могли забить в первой половине несколько голов, однако поразили ворота соперника лишь раз.

"Второй там сложился иначе. Чувствовалась усталость. У нас молодая команда, и мы можем проделать хорошую работу на будущее. Нам нужно время для лучшего прогресса", - поведал Де Бьязи.

При этом он отметил, что остался очень доволен игрой. "Ребята выполнили все указания", - резюмировал наставник.

Напомним, накануне в Трнаве состоялась встреча Лиги Наций между сборными Словакии и Азербайджана. Победу со счетом 2:1 одержали гости.

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