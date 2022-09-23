Сочи присоединится к акции #Добрый огород

23 сен. 16:06

В России начался третий этап Всероссийской агроволонтерской акции #Добрый огород, жители Сочи также смогут принять в нем участие.

Акция нацелена на передачу знаний и технологий в сфере садоводства и огородничества от образовательных и научных организаций и бизнеса.

Волонтеры разработают социальные проекты, на реализацию которых огородники смогут получить мини-гранты на приобретение посадочного материала, инвентаря, удобрений.

Опытные садоводы, огородники и агроволонтеры, уже реализовавшие свои проекты, смогут получить специальные премии в рамках конкурса видеосоветов и фотографий с текстовыми комментариями.

В акции #Добрый огород уже участвуют 19 российских регионов.